Inter, lavoro costante sul fronte Lukaku: la genesi della scelta

© foto di Imago/Image Sport

Proseguono a ritmo costante e febbrile i contatti sull’asse Milano-Manchester per quanto riguarda Romelu Lukaku. L’attaccante dei Red Devils, nonostante il costo proibitivo rimane per distacco la prima scelta che Antonio Conte ha individuato per la sostituzione di Icardi nel reparto avanzato, con la volontà di portare a termine l’operazione a prescindere dalle tempistiche che contraddistingueranno l’evoluzione del futuro dell’ex capitano dell’Inter. La volontà del gigante belga è certificata, così come l’entusiasmo con il quale prenderebbe l’avventura italiana in compagnia dell’allenatore che ha di recente definito alla stregua del migliore presente sulla piazza mondiale. Una iniezione di centimetri, chili e gol che potrebbe fare la differenza per il reparto avanzato nerazzurro ai massimi livelli e che porterebbe su un piano di lustro anche la squadra nerazzurro ad uno step superiore. Da diverso tempo, infatti, in Italia non arriva un calciatore al massimo della sua parabola in carriera, preferendo il nostro campionato ad uno dei club più importanti del mondo come il Manchester United. Ovviamente Cristiano Ronaldo a parte. Per questo motivo l’Inter vuole mantenere le promesse affidate a chi si sta occupando di questa trattativa, e vuole tingere di nerazzurro il futuro di Lukaku.