© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervistato da Berliner Kurier, Valentino Lazaro ha parlato dei primi mesi in Italia con la maglia dell'Inter: "Conte mi ha convinto, mi voleva assolutamente e me lo ha ripetuto in molte telefonate. È un allenatore di livello mondiale, meticoloso e amante della tattica, che porta i suoi giocatori e le squadre a un livello altissimo. L'Inter è un grande club, dalle grandi ambizioni. Sono stato bene fino a quando ho avuto un infortunio che mi ha fatto saltare parte della preparazione. La squadra ha iniziato benissimo la stagione vincendo le prime gare, non c'era motivo per l'allenatore di cambiare i titolari. Conte mi ha dato coraggio e mi ha detto che avrei dovuto aspettare la mia occasione. Ed è effettivamente arrivata".