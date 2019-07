Inter, Lazaro: "Conte uno dei motivi della mia scelta. Impererò da lui"

Valentino Lazaro, neo giocatore dell'Inter, ha rilasciato le sue prime parole da calciatore nerazzurro ai microfoni di Inter TV: "Le prime impressioni sono fantastiche, sono molto felice di essere qui. Spero di fare bene e di avere un futuro luminoso in questa società. Non sapevo ci fosse tutta questa attesa per me, poi ho visto tutti i commenti e i messaggi. Sono molto felice di tutto questo e dell'affetto che ho ricevuto. L'unica cosa che posso fare è dare il massimo per ripagare la fiducia che mi è stata data. In campo farò il mio meglio. Non vedo l'ora di iniziare e giocare".

Ha avuto un contatto con Conte?

"Gli ho parlato recentemente, dieci giorni fa circa. Mi ha detto esattamente cosa pretende da me e che cosa si aspetta, è stato uno dei motivi per cui ho scelto di venire qui. Penso di poter imparare tanto da lui e, come ho detto, farò di tutto per ripagare la fiducia già mostrata nei miei confronti. Spero di poter realizzare grandi cose, ormai manca poco all'inizio del ritiro e non vedo l'ora".

Cosa pensa della Serie A?

"So che è un campionato difficile, ma sono felice di iniziare questa avventura e di essere arrivato in una grandissima società come questa. Ho sempre seguito la Serie A fin da piccolo e quindi sono molto emozionato. Sono anche felice di mettermi alla prova, imparare nuove cose e crescere come calciatore. Non vedo l'ora di cominciare".

Un messaggio per i tifosi dell'Inter?

"Sono felicissimo di essere qui. Grazie per l'affetto e l'accoglienza. Come ho detto, darò il massimo per fare bene e raggiungere grandi traguardi... Forza Inter!".