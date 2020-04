Inter, Lazaro è l'unico giocatore in prestito che potrebbe avere una seconda chance

vedi letture

L'unico giocatore che l'Inter ha mandato in prestito e che potrebbe avere un'altra chance in nerazzurro è Valentino Lazaro. Il giocatore, attualmente in prestito al Newcastle ha un riscatto fissato a 23,5 milioni di euro che potrebbe non essere sfruttato dagli inglesi. L'austriaco ha molto mercato in Bundesliga ma la sensazione è che potrebbe restare a Milano per provare a conquistare spazio agli ordini di Conte. A riportarlo è Tuttosport.