Inter, Lazaro già in bilico: confronto agente-club, il prestito è un'ipotesi

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Valentino Lazaro e un destino ancora tutto da scrivere: venti giorni fa, svela FcInterNews.it, il suo agente Max Hagymar ha incontrato, insieme al laterale austriaco, il tecnico Antonio Conte, che ha rassicurato entrambi. A Reggio Emilia però la prova fornita dall'esterno è stata ampiamente insufficiente e le voci su un ritorno di fiamma per Darmian non cessano. Serve una svolta da qui a gennaio, altrimenti il giocatore (pagato 24 milioni dall'Inter, ndr) potrebbe essere ceduto in prestito per evitare un eccessivo depauperamento del suo cartellino.