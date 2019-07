Inter, Lazaro: "Ho scelto i nerazzurri per Conte. In Serie A potrò crescere"

Il nuovo laterale dell'Inter Valentino Lazaro ha parlato così della sua prossima avventura in Serie A, salutando al contempo l'Hertha Berlino. Queste le sue dichiarazioni al quotidiano B.Z.: "L'Inter è un club enorme, di livello top, con una grande storia e ricco di successi, oltre al fatto che disputa la Champions League. Le conversazioni con l'allenatore Antonio Conte e i progetti che ha per me mi hanno convinto. Grazie al mister posso crescere ulteriormente".

La rende orgoglioso il fatto che l'Hertha abbia incassato la cifra record di 25 milioni di euro per il suo cartellino?

"Non mi importa la cifra, ma ovviamente è un orgoglio che un club così ambizioso spenda per me una tale somma. Ciò significa che si fidano di me e credono in me".

Cosa si aspetta di nuovo all'Inter?

"Quasi tutto: sarà un nuovo ambiente, nuovi compagni di squadra e uno stadio incredibile. Non vedo l'ora che arrivi questa opportunità".

Sarebbe rimasto a Berlino se l'Hertha avesse raggiunto l'Europa League?

"Ho deciso dopo le ultime partite con la Nazionale che volevo fare un nuovo passo. Non era nulla contro l'Hertha e la mia scelta non era legata al fatto che non giocasse a livello internazionale, ho semplicemente deciso che volevo qualcosa di nuovo. Certo, ho sempre detto che voglio giocare su un palcoscenico internazionale, preferibilmente la Champions League. Sono contento di avere questa possibilità ora".

Con il nuovo investitore, un ritorno all'Hertha sarebbe possibile?

"Non lo so ancora. Ho già fatto molte esperienze all'età di 23 anni e so che non bisogna mai dire mai".