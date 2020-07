Inter, Lazaro incontrerà il Newcastle: chiederà rassicurazioni dopo il basso minutaggio

Valentino Lazaro la prossima settimana incontrerà il Newcastle per parlare del suo futuro. L'esterno non è contento del poco minutaggio che gli ha concesso il tecnico Bruce, al punto dal pensare di lasciare l'Inghilterra dopo appena sei mesi. L'austriaco chiederà rassicurazioni ai Mangpies circa l'impiego in vista del prossimo campionato e se le risposte non saranno all'altezza delle aspettative, l'Inter potrebbe ritrovarsi con un giocatore in più da rilanciare o da piazzare nuovamente altrove. A riportarlo è il Chronicle Live.