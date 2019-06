© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il terzino Valentino Lazaro dell'Hertha Berlino è un obiettivo dell'Inter. Il club nerazzurro sta portando avanti i contatti per l'acquisizione del laterale classe '96: “L'Inter? Non parlo di una squadra precisa - ha dichiarato il suo procuratore Max Hagdayr ai taccuini di 'Fcinternews.it' -. Per questo non posso neanche rivelarle se abbia parlato o meno con i dirigenti nerazzurri. Posso però dire che sul giocatore c’è l’interesse di club di alto livello. A lui piacerebbe giocare la Champions League ed essere allenato da un tecnico che punti su di lui e possa farlo migliorare e farlo rendere al meglio.