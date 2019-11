© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

"Non è stato facile, ma sono felice per la vittoria. Dobbiamo lavorare duramente in vista delle prossime partite": nell'intervista rilasciata a InterTV, esordisce così, dopo la vittoria sul Bologna, il centrocampista dell'Inter Valentino Lazaro. Che prosegue poi: "Oggi mi sono sentito molto 'comodo' sul campo e sono felice di aver aiutato la squadra. Con il mister stiamo lavorando parecchio per migliorare e io devo continuare così giorno dopo giorno. Dico grazie a Conte e allo staff che mi aiutano sempre. Per me è stato speciale giocare il mio primo match dall'inizio e mostrare il mio stile di gioco, ed è chiaro che è cambiato qualcosa rispetto all'Hertha Berlino. Ma ripeto: devo continuare a seguire gli insegnamenti dello staff per continuare così".