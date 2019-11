Inter, Lazaro: "Notte difficile a Dortmund, continuiamo a lavorare"

Fonte: fcinternews.it

Mezzora amara ieri al Signal Iduna Park per Valentino Lazaro, entrato al posto di un deludente Biraghi per provare ad arginare l'ondata giallonera del Borussia Dortmund che ha travolto l'Inter nel secondo tempo. L'austriaco, pur avendo avuto un impatto positivo sul match, ha dovuto assistere impotente al completamento della rimonta dei tedeschi con il 3-2 di Hakimi che ha mandato definitivamente ko i nerazzurri: "Notte difficile per noi - ha scritto l'ex Hertha Berlino su Instagram -. Ora impariamo e continuiamo a lavorare".