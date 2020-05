Inter, Lazaro potrebbe essere utilizzato per arrivare a Timo Werner

vedi letture

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Valentino Lazaro non verrà riscattato dal Newcastle che aveva un'opzione di acquisto da 24 milioni di euro. L'esterno austriaco però potrebbe far comodo in chiave mercato al club di Suning perché potrebbe rientrare con successo nell'offerta da presentare al Lipsia per Timo Werner.