Inter-Lazaro, rinvio dopo il vertice di ieri. La differenza è di 7 milioni

Nel vertice di ieri pomeriggio tra l'Inter e l'agente Pastorello è stato toccato anche l’argomento-Lazaro, l’esterno austriaco dell’Hertha Berlino con cui da tempo c’è più di una parola. Invece - sottolinea La Gazzetta dello Sport - c’è una differenza di 5 milioni (7 con i bonus) tra i due club e Marotta ha chiesto una sorta di timeout. La pratica Lazaro subisce un rinvio.

Aggiornamenti su Barella - Come del resto quella per Nicolò Barella. Dopo l’offerta al Cagliari di 36 milioni (40 con i bonus) i nerazzurri non intendono andare oltre. E il centrocampista tornerà dalle vacanze il 25 luglio. Quindi nessuno ha urgenza di chiudere la pratica. Del resto l’Inter ha tante trame su cui sta lavorando e per finanziare questi copiosi investimenti occorre pure realizzare qualche cessione come ad esempio Joao Mario e Borja Valero.