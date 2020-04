Inter, Lazaro: "Riscatto da parte del Newcastle? Ancora non ci penso"

Valentino Lazaro, esterno austriaco di proprietà dell'Inter, in prestito al Newcastle, è stato intervista da Sport.oe24.at: "Il Newcastle riscatterà il mio cartellino? Non mi devo preoccupare di questo al momento. Il mio obiettivo principale era tornare a giocare con regolarità, ecco perché ho fatto questo passo e mi sono trasferito in Inghilterra. Indipendentemente dal fatto che esista questa opzione nel contratto, ci sono diversi fattori che concorrono alla decisione. Quindi devo anche decidere e chiarire cosa voglio ed è giusto per me".

I miei ex compagni all'Inter? "Mi sento ancora con alcuni giocatori, in particolare con il mio amico Romelu Lukaku. Purtroppo, al momento, Milano sta vivendo una situazione molto brutta; i giocatori dell'Inter ovviamente sono tutti a casa. Ci sono molti decessi in Italia ogni giorno, si può solo sperare che l'intero Paese si riprenda il prima possibile".