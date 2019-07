Inter, Lazaro saluta l'Hertha: "Qui per fare un passo avanti nella carriera"

Valentino Lazaro è da oggi un nuovo calciatore dell'Inter. L'esterno austriaco ha affidato a Instagram il messaggio di saluto all'Hertha Berlino e ai suoi tifosi: "Ultimo ma non meno importante, vorrei rivolgermi alla mia famiglia dell'Hertha in questo modo: come già sapete, ho deciso di intraprendere un nuovo percorso nella mia carriera e di cogliere un'opportunità in cui credo di poter fare il prossimo passo della mia crescita. Questo è il motivo per cui è arrivato il momento di salutare, ma lo faccio con un occhio che piange. Sono stato accettato e sostenuto a Berlino da compagni di squadra, allenatori, staff, fan e altri dipendenti fin dal primo giorno. Qui sono stato in grado di migliorarmi come giocatore e come persona e per questo io sono io vi sono infinitamente grato. Il mio ringraziamento più speciale va a Dardai Pal che ha creduto in me durante il mio trasferimento 2 anni fa e ha svolto un ruolo importante perché avvenisse. In secondo luogo, un enorme grazie va a tutti i fan che tifano questo club nei momenti buoni e cattivi. Non avrei mai putoto sognare un supporto così prima di trasferirmi a Berlino. Berlino è diventata una seconda casa per me in questo breve periodo di tempo, quindi sono sicuro che prima o poi ci rivedremo".