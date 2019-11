© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Parlando ai microfoni della ORF, Valentino Lazaro è tornato a parlare della sua nuova avventura con la maglia dell'Inter: "Sono arrivato in un club gigantesco, all'inizio ero infortunato e la squadra ha giocato bene, quindi dovevo necessariamente essere paziente. Era la mia prima volta in una situazione del genere. All'Inter, poi, gioco con un sistema completamente diverso rispetto alla squadra nazionale. Questo mi rende più duttile come giocatore, ho imparato nuove cose. Sogno di vincere il titolo, ma la stagione è ancora lunga".