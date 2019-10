© foto di www.imagephotoagency.it

Ospite dei microfoni di SkySport Austria Valentino Lazaro, esterno arrivato all'Inter la scorsa estate dall'Hertha Berlino, parla della sua scelta di vestire la maglia nerazzurra: "È stato un grande cambiamento, volevo una nuova sfida e sono molto felice che sia andato tutto bene . Sto facendo un lavoro molto interessante nel club e vado avanti fiducioso per restare a lungo. Il trasferimento è stato completato in maniera relativamente rapida, tanto che non ho avuto tempo per trovare un appartamento. L'adattamento alla nuova squadra? Voglio ritagliarmi il mio spazio e diventare prima o poi titolare. Devo andare a tutto gas in allenamento e cogliere ogni opportunità. Per me Antonio Conte è il miglior allenatore che abbia mai incontrato finora in carriera, è uno che cura ogni dettaglio a livello tattico. Tutti i giocatori darebbero tutto per lui. Ha anche un'ottima relazione con i giocatori, ma ovviamente è uno che sa anche essere critico. Fa tutto per la vittoria e la squadra".