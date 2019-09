Inter-Lazio, i voti ai tecnici: Conte sorride. Inzaghi può solo recriminare

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Inter-Lazio 1-0 (23' D'Ambrosio)

Una bella partita, quella andata in scena a San Siro fra Inter e Lazio. Alla fine risulta decisivo il gol del primo tempo di Danilo D’Ambrosio, ma entrambe le squadre hanno avuto diverse occasioni nell’arco dei 90 minuti di gioco. Alla fine sorride Antonio Conte, che centra la quinta vittoria su cinque in campionato. Mentre Simone Inzaghi esce dal Meazza con qualche rimpianto per le occasioni sprecate da Correa.

ANTONIO CONTE 7 - L’Inter è sempre più la sua creatura. La difesa si conferma di ferro con la GDS titolare, l’attacco quando non incide trova l’aiuto degli esterni. Fa esordire Biraghi e la scelta ripaga. Nel secondo tempo si vede anche il gioco fatto di transizioni veloci e intensità che tanto piace all’ex ct.

SIMONE INZAGHI 6 - La Lazio resta in partita fino alla fine, ma non sembra la miglior versione della squadra bella e concreta creata dal suo tecnico. Parolo in cabina di regia non convince, così come Jony tenuto in campo per tutta la partita. Discorso simile per Lazzari, non propriamente al top della forma fisica. Ma come detto, l’1-0 finale racconta anche di una squadra in grado di impensierire la capolista Inter fino al 95esimo.