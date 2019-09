Inter-Lazio, le formazioni: Politano con Lukaku. Immobile out

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L’Inter per fare 5 su 5, la Lazio per dare continuità al bel successo casalingo contro il Parma e per capire meglio quale potrà essere il suo destino.

Antonio Conte e Simone Inzaghi hanno scelto i 22 che si affronteranno alle ore 21 sul terreno di gioco di San Siro. Il tecnico nerazzurro sceglie il solito 3-5-2 con la GDS in difesa. A centrocampo turno di riposo per Sensi, i tre centrali sono Barella, Brozovic e Vecino. Sulle fasce D’Ambrosio a destra e l’esordiente (in nerazzurro) Biraghi sulla sinitra. Davanti Politano a sostegno dell’intoccabile Romelu Lukaku.

Il tecnico biancoceleste conferma le indiscrezioni della vigilia e lascia fuori Ciro Immobile. Al suo posto davanti c'è Caicedo in coppia con Correa.

Le formazioni ufficiali di Inter-Lazio:

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Vecino, Biraghi; Politano, Lukaku.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Correa; Caicedo