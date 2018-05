Inter, le alternative a Cancelo: ci sono anche Semedo e Partney

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, l'Inter si sta guardando intorno per coprire l'eventuale addio di Joao Cancelo. Uno dei nomi presi in considerazione è quello di Thomas Partney dell'Atletico Madrid, che però potrebbe essere convinto solo tramite la qualificazione alla Champions League. Un altro nome è quello di Florenzi, che potrebbe lasciare la Roma su pressione di Spalletti. Piace anche Nelson Semedo, esterno del Barcellona che ha lo stesso procuratore di Cancelo, ovvero Mendes, e che potrebbe essere inserito in un discorso di prestiti simile a quello che ha portato Rafinha alla Pinetina.