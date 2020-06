Inter, le alternative a Cavani non mancano: da Belotti a Dzeko, passando per Chiesa e Lacazette

vedi letture

Se Edinson Cavani (in scadenza col Paris Saint-Germain) resta il primo obiettivo per rinforzare l'attacco, l'Inter continua comunque a guardarsi intorno per non farsi trovare impreparata.

Come riporta oggi Tuttosport, i dirigenti nerazzurri seguono infatti da vicino anche Andrea Belotti, profilo che piace da tempo a mister Conte, ma anche il solito Edin Dzeko (che però vorrebbe restare a Roma) e Federico Chiesa (sfida con la Juve) in Italia.

Non mancano poi neanche le idee all'estero, dove piacciono in particolare Moussa Dembelé dell'Olympique Lione (nel mirino di mezza Premier League) e il tandem offensivo dell'Arsenal formato da Pierre-Emerick Aubameyang e Alexandre Lacazette.