Inter, le armi della rivoluzione: Icardi a un bivio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Unione d’intenti. La mancata vittoria di ieri sera da parte dell’Inter è da ascrivere totalmente alle decisioni sbagliate dell’arbitro Abisso, reo di una gestione cervellotica e dissennata delle risorse tecnologiche di cui ha avuto modo di disporre e della sua inadeguatezza ad adempiere al compito cui è chiamato. Una serie di coincidenze negative che hanno privato i ragazzi di Spalletti di un ennesimo tassello positivo all’interno di un periodo che perlomeno per atteggiamento e prestazioni è da indicare alla stregua di uno dei più positivi della stagione. Riposte positive dal collettivo e dai singoli, con Lautaro Martinez che dispensa giocate di classe ed esalta i compagni in attesa di diventare spietato, e Dalbert che da oggetto misterioso sta iniziando a giustificare gli investimenti sostenuti per portarlo a Milano. Senza considerare Nainggolan e quella verve agonistica che può fare la differenza e che era tanto mancata ad inizio stagione. Il tutto in attesa che si sistemi il tassello più doloroso, quello legato ad Icardi. Colui che la rivoluzione, suo malgrado l’ha causata, e che si trova al bivio tra entrare farne parte da protagonista o restarne all’esterno, diventandone vittima illustre e non rimpianta.