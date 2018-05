Inter, le big europee su Pinamonti: c'è anche la Juventus

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport rilancia l’interesse della Juventus per Andrea Pinamonti, attaccante diciannovenne dell’Inter. Sebbene per lui ci siano state poche apparizioni in prima squadra, le partite in Youth League hanno ravvivato l’interesse di Valencia, Atletico Madrid, Liverpool, PSG e della stessa Juventus. Nelle prossime settimane si terrà un vertice per decidere il futuro del calciatore.