Inter, le certezze di Spalletti e i giri nel motore del Ninja

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sarà difesa a 4 con annesso sistema tattico “Spallettiano” per eccellenza: il 4-2-3-1. L’Inter riparte dalle proprie certezze, nel tentativo di dare continuità alla propria gestione tattica dopo la vittoria del Dall’Ara, e con un Radja Nainggolan con due settimane in più di benzina nelle gambe. Le scelte del tecnico di Certaldo vedono come unici ballottaggi concreti quello tra Miranda e De Vrij nel cuore della retroguardia al fianco dell’intoccabile Skriniar, e probabilmente anche quello tra Keita e Mauro Icardi. L’argentino, nonostante il rientro transoceanico dopo l’impegno con la nazionale Argentina, spingerà per scendere in campo e scrollarsi di dosso quel fardello degli zeri gol segnati che pur non preoccupando, infastidisce uno che il gol lo ha nel sangue.