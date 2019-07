Inter, le certezze su Barella e il fronte rivolto all’attacco

Fonte: Sportitalia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il giorno dell’ufficialità di Sensi segue a stretto giro di posta quello di Lazaro e Diego Godin, e precede ciò che accadrà nelle prossime settimane. Impossibile non toccare il capitolo Barella: perché quando abbiamo raccontato di un accordo totale tra il centrocampista del Cagliari e l’Inter parlavamo sul serio, aggiungendo i dettagli di un incontro della scorsa estate che pose le basi per tutti i rifiuti che sono successivamente seguiti alle squadre che hanno avanzato al Cagliari la loro candidatura per il classe 1997. Finché il patto d’onore siglato tra le parti verrà rispettato, il destino di Barella sarà destinato ad essere tinto di nero azzurro. Da questo assunto partiranno le altre operazioni, comprese quelle legate al reparto avanzato con obiettivi designati. Edin Dzeko e Romelu Lukaku. Sistemata la questione Lazaro, l’Inter affiderà ancora al lavoro di Pastorello le proprie ambizioni di regalare ai tifosi del Biscione un sogno da tramutare in realtà.