Inter, le cessione definitiva di Nagatomo può fruttare 4-5 milioni

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, nelle casse dell'Inter potrebbero entrare 4-5 milioni per la cessione definitiva di Yuto Nagatomo al Galatasaray. Nei giorni scorsi gli agenti del 31enne esterno giapponese hanno incontrato il d.s. nerazzurro Piero Ausilio (ieri sera all’Olimpico come tantissimi operatori di mercato) in Pinetina e nelle ultime ore il club turco si sarebbe avvicinato alle richieste milanesi. Dal canto suo, Nagatomo è già stato chiaro: "Mi piacerebbe restare al Galatasaray".