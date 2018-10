Inter, le cifre del mercato: 49,7 milioni di plusvalenze. De Vrij a 7,5

Fonte: Calcioefinanza.it

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Nel corso dell’esercizio 2018, scrive Calcioefinanza.it, l'Inter ha iscritto a bilancio complessivamente 49,7 milioni di euro in plusvalenze: si va dagli 8,1 milioni incassati per la cessione di Santon alla Roma nell’ambito dell’operazione Nainggolan fino ai soli 129mila euro di plusvalenza per la cessione di Jovetic al Monaco. Tra le operazioni principali, solo 540mila euro di plusvalenza per Kondogbia (venduto al Valencia per 21,8 milioni) e solo 191mila euro per la cessione di Medel al Beskitas per 2,5 milioni. Per quanto riguarda gli acquisti, la società nerazzurra ha confermato l’acquisto a 39,2 milioni di euro di Radja Nainggolan. Tra gli affari più onerosi anche l’acquisto di Milan Skriniar dalla Sampdoria per 33,9 milioni, quello del giovane difensore Alessandro Bastoni per 31,1 milioni e quello di Vecino per 25,2 milioni di euro. Tra le altre operazioni, rese note le cifre anche di due affari relativi a parametro zero: Stefan De Vrij è cotato 7,5 milioni di euro, mentre Kwadwo Asamoah 2,4 milioni.