Inter, le cifre dell'accordo con il Genoa per Pellegri e Salcedo

Doppio importantissimo colpo in prospettiva per l'Inter, che ha praticamente chiuso gli acquisti di due talenti del Genoa, Pietro Pellegri e Salcedo Mora. Come riporta gianlucadimarzio.com, sono state definite le cifre delle due operazioni: per Pellegri, l'Inter verserà 15 milioni subito, più altri 15 di bonus; per Salcedo, invece, i nerazzurri pagheranno 5 milioni subito più 25 di bonus (legati alle presenze nel Genoa e nell'Inter nei prossimi anni). I due giocatori resteranno a Genova per le prossime due stagioni, nella trattativa potrebbe rientrare anche uno tra Ranocchia, Miangue, Puscas e Biabiany.