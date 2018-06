Inter, le cifre dell'accordo con Malcom: pronto un quinquennale

Quello di Malcom è senz'altro il nome più 'caldo' per il mercato in entrata di casa Inter. E la notizia di queste ore è che l'Inter e il giocatore hanno trovato l'accordo economico per il passaggio in nerazzurro. L'esterno brasiliano - secondo quanto appurato da FcInterNews - ha accettato un contratto di 5 anni con uno stipendio di 2,5 milioni di euro più bonus a stagione. Resta adesso da trovare quello col Bordeaux.