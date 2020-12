Inter, le combinazioni per gli ottavi: vincere due volte. E sperare nel Real all'ultima

vedi letture

Vincere. Poi vincere. E poi sperare. È una combinazione di risultati abbastanza improbabile quella che dovrebbe portare l’Inter, in campo questa sera contro il Borussia Mönchengladbach, a passare la fase a gironi di Europa League e approdare agli ottavi di finale della competizione. I nerazzurri, ultimi in classifica nel girone B, tanto per cominciare devono battere i tedeschi, e poi superare in casa anche lo Shakhtar Donetsk nell’ultima giornata. A quel punto, la squadra di Conte avrebbe 8 punti, e tutto sarebbe nelle mani del Real Madrid, ma la gara cruciale non è quella che le merengues giocheranno stasera contro lo Shakhtar: a prescindere dal risultato con gli ucraini, per andare avanti l’Inter deve infatti sperare che Zidane batta poi il Borussia alla sesta partita. Con uno scenario di questo tipo, il Real passerebbe come primo e l’Inter come seconda. Il rischio? Se gli spagnoli dovessero vincere questa sera, sarebbero già qualificati. E molto meno motivati nell’ultima giornata.