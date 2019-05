Inter, le due condizioni di Conte per dire sì. La partita è ancora aperta

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Antonio Conte detta le condizioni per dire sì all'Inter e dare il via alla sua avventura in nerazzurro. A fare il punto della situazione la 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, che fa il punto sulla trattativa tra l'ex ct e Giuseppe Marotta.

Triennale da 10 milioni netti a stagione - La prima condizione è il contratto da sottoscrivere, un triennale da dieci milioni di euro netti a stagione. Una somma importante, che si sommerebbe allo stipendio di Spalletti che ha un contratto valido fino a giugno 2021. Ma la società è convinta che il cambio di tecnico possa fare bene e vuole far quadrare i conti per mettere in piedi l'avvicendamento.

Inter all'altezza della Juventus - Il secondo punto è relativo al calciomercato, Conte chiede investimenti e una squadra in grado fin da subito di dare del filo da torcere alla Juventus in campionato. Anche in questo senso, Ausilio e Marotta si stanno già muovendo e l'ingaggio di Diego Godin è solo la prima mossa.

Scacchiere internazionale - La situazione non è comunque definita. Conte, che ha rivisto al ribasso le sue quotazioni in chiave Juventus, sta monitorando anche gli sviluppi tra i top club europei. E da Barcellona, dopo l'eliminazione dalla Champions, potrebbero presto arrivare notizie.