Inter, le eurorivali: Shakhtar fermato in casa. Il Real Madrid rialza la testa nel Clasico

Prima di affrontare l'Inter in Champions League, lo Shakhtar Donetsk, reduce dalla vittoria di Madrid, non è andato oltre l'1-1 casalingo in campionato contro il Vorskla. Tutto questo nonostante una superiorità numerica per quasi un tempo. Di Salomon la rete dei "minatori". Un mezzo passo falso per la squadra di Luis Castro, terza in classifica dietro proprio al Vorskla e a quattro lunghezze dalla Dinamo Kiev.

Il Real Madrid vince El Clasico per 3-1 al Camp Nou ed esce dalla crisi. E dire che prima della sfida contro il Barcellona la panchina di Zinedine Zidane iniziava a traballare. Valverde, Ramos su rigore e Modic i marcatori e primo posto in classifica.

Successo per il Borussia Monchengladbach, che contro il Mainz fanalino di coda vince 3-2 attuando un massiccio turnover, con 5 giocatori diversi dall'inizio rispetto alla partita contro l'Inter. Segnano Stindl, Hoffmann e Ginter. I Fohlen salgono in quinta posizione in classifica, a cinque punti dal Lipsia capolista.