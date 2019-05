© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola fa il punto sugli obiettivi per l'attacco dell'Inter, società che in queste settimane è principalmente al lavoro per convincere Antonio Conte a sedere sulla panchina nerazzurra.

Dzeko, Lukaku o Zapata per il dopo Icardi - Data per assodata la partenza di Mauro Icardi, per la sostituzione del bomber di Rosario in questo momento sono tre le alternative: Edin Dzeko della Roma, Romelu Lukaku del Manchester United e Duvan Zapata dell'Atalanta.

Capitolo esterni d'attacco - L'Inter è però particolarmente attenta anche al mercato degli esterni offensivi: Steven Bergwijn del PSV Eindhoven è stato seguito più volte negli ultimi mesi, ma la vera occasione - si legge - potrebbe essere Pablo Sarabia: è legato al Siviglia da una clausola rescissoria di appena 18 milioni di euro.