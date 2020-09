Inter, le immagini di Vidal ad Appiano Gentile: l'incontro con Conte e i nuovi compagni

vedi letture

Inter al lavoro quest'oggi per preparare il debutto ufficiale in campionato (sabato alle 20:45 a San Siro contro la Fiorentina). Al Centro Sportivo Suning doppia seduta di allenamento per i nerazzurri, che per la prima volta hanno abbracciato Arturo Vidal, ufficialmente un giocatore dell'Inter. Di seguito le immagini dal profilo Twitter del club: