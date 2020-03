Inter, le iniziative per combattere il coronavirus. Avanza la raccolta fondi

Forse non serviva una video-conferenza per comunicare che i venti club di Serie A si atterranno alle decisioni delle autorità preposte per quel che riguarda le gestioni interne. Non serviva a nessuno, neppure all’Inter che sta portando avanti l’auto-isolamento per i suoi giocatori. Tutti a casa ad allenarsi, nei modi e nelle misure possibile. Che sia il 4 di aprile il ritorno ad Appiano, o meno. Vorrà dire, in questo caso, che lato coronavirus non saranno arrivate notizie positive. Nel frattempo è ancora vivissima la raccolta fondi nerazzurra, corroborata da parecchi lanci social, pure attraverso l’aiuto dei singoli calciatori e calciatrici. Sui social i messaggi decuplicano ogni giorno che passa. Attualmente siamo quasi a 100mila euro. I calciatori nel frattempo prendono iniziative individuali. Romelu Lukaku è l’ultimo ad aver lanciato una raccolta fondi sui suoi canali social. Le stories su Instagram abbondano per ricordare ai tifosi (e non solo) di restare a casa e prendere tutte le dovute precauzioni. Siamo ancora nel mezzo dell’espansione virale. L’Inter, nella sua totalità, non si sta affatto risparmiando