Inter, le inquietudini di Spalletti con vista su gennaio

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Se tre indizi fanno una prova, forse Luciano Spalletti ha motivo di preoccuparsi di qualcosa. Sono già state due, infatti, le occasioni in cui il tecnico dell’Inter ha manifestato la preoccupazione che il mercato di gennaio possa intaccare la rosa a propria disposizione con offerte milionarie provenienti da zone danarose d’Europa. Un pensiero non supportato da fatti concreti, ma piuttosto una dichiarazione d’intenti che la dice lunga sulla consapevolezza che il tecnico di Certaldo ha rispetto alla bontà del lavoro sin qui svolto al di là degli indiscutibili responsi di una classifica che parla chiaro. A differenza del passato recente, sono tanti i calciatori dell’Inter che possono fare gola: a partire da Skriniar, svezzato dall’ambiente meneghino e tramutato in uno dei difensori centrali più performanti del continente, passando per quel Vecino che di quest’Inter è diventato anima e cuore pulsante, sino ad arrivare al corteggiatissimo Perisic o all’indispensabile Icardi sul quale, al di là di tutto, continua a pendere la spada di una clausola cara ma non irraggiungibile. Tutta gente che tuttavia, si sente parte integrante di un progetto ambizioso e che non pensa minimamente di abbandonarlo, specie ora che la macchina ha preso a viaggiare ad una velocità tanto sostenuta da frantumare ogni sorta di record. Eppure Spalletti lo ribadisce ad ogni occasione utile: vuole tenersi tutti stretti più di quanto desideri innesti che possano arricchire la rosa a sua disposizione. Forse strategia per tenere saldo il blocco di un gruppo che solo se granitico può puntare ai massimi risultati, forse un messaggio trasversale a chi sarà chiamato a prendere decisioni in questo senso. Di certo un sentimento che non cade nel vuoto, ma che di settimana in settimana trova puntuali riscontri sul rettangolo verde. L’unico posto in cui i responsi contano davvero.