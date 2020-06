Inter, le ipotesi diventano quasi certezze. Eriksen è la chiave Spaccanapoli

Le ipotesi diventano quasi certezze, le certezze invece restano tali. Diego Godin e Matias Vecino continuano il lavoro personalizzato ad Appiano Gentile e, a meno di miracoli che qualche volte nel calcio prendono forma, non saranno della partita di sabato contro il Napoli. Sarà Antonio Conte a decidere se portarli (più probabile il centrocampista) al San Paolo per stare vicini al gruppo, ma questo in fondo è soltanto un dettaglio. Ciò che conta è che il tecnico nerazzurro ha felicemente assistito a un netto miglioramento delle condizioni di Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni, il percorso dei quali porta a pensare che saranno loro a completare la difesa con il brillante Milan Skriniar. Certezza, appunto. Come lo sono Candreva e Young per le fasce di un centrocampo nel quale Brozovic e Barella dovranno offrire regia, dinamismo, pressione e ripartenza rapida che possa portarli anche al tiro. Come Christian Eriksen, pronto e preparato per fare il jolly alle spalle di un attacco da quasi 40 gol in stagione. Lautaro e Lukaku torneranno a giocare uno accanto all'altro. Alla Pinetina hanno già avuto modo di ricordare perché, insieme, possono abbattere qualsiasi muro si presenti davanti a loro.