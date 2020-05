Inter, le ore bollenti di un caso di mercato da evitare

Giorni caldi, se non addirittura bollenti per il destino di Mauro Icardi. Un futuro con una soluzione designata, che porta alla permanenza al Paris Saint Germain, ma che per essere percorsa necessita di un accordo tra le parti che ancora non è stato reperito. Di certo, l’elemento fondamentale, quello alla base di ciò che verrà costruito entro questa settimana, è presente in tutte le sue componenti. Le volontà del club acquirente, di quello che dovrà cedere e del diretto interessato collimano e portano alla scontata conclusione di una permanenza dell’argentino a Parigi. Nel mezzo una sfilata di milioni, che da una parte Leonardo vorrebbe limitare mentre dall’altra Marotta ed Ausilio vorrebbero incassare nella totalità di quanto concordato la scorsa estate. Verosimilmente ci si dovrà accontentare, tanto da una parte quanto dall’altra, per evitare di correre il rischio di dover reintavolare da zero una trattativa che già lo scorso anno fu parecchio controversa e si concluse solo sul filo di lana delle ultime ore di mercato. Lo spauracchio del diritto di veto imposto da Icardi e Wanda Nara non fa nemmeno più così paura, poiché anche l’argentino e chi lo assiste si sono convinti che la soluzione parigina rappresenta l’unica realmente percorribile oltre che quella più stimolante per prospettive e grandeur del progetto. Questo è il momento di spingere con forza sul pedale dell’acceleratore.