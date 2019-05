Inter, le ore decisive: il programma di Conte

Fonte: Sportitalia

Poche ore al nuovo corso, poche ore perché la rivoluzione prenda il via. Il vantaggio della programmazione che la Juventus aveva sempre avuto nei confronti della concorrenza anche grazie al lavoro di Marotta, proprio attraverso l’attuale amministratore delegato dei nerazzurri è ora appannaggio dell’Inter che cercherà di trarne immediato giovamento. Antonio Conte è pronto a prendere possesso del suo nuovo ruolo di guida delle aspirazioni di vittoria meneghine, ovviamente con l’ambizione di poter incidere anche nelle scelte che andranno a contraddistinguere l’estate di mercato della società interista. Una rivoluzione che prenderà il via dai cambiamenti a livello logistico ratificati dal recente consiglio di amministrazione che ha sancito il trasferimento della sede nella nuova e moderna zona di Porta Nuova, e che proseguirà dalla volontà di accontentare le richieste di rafforzamento di un tecnico più che mai determinato nel voler soddisfare la sua sete di vittoria attraverso quella che sarà la sua nuova casa. Per questo motivo l’impronta dell’Inter sarà contraddistinta da un’estate aggressiva, come testimoniato dal recente inserimento di Marotta ed Ausilio nella corsa a Federico Chiesa, obiettivo numero uno per la corsia esterna del campionato che verrà. Un’impronta italiana che potrebbe proseguire con la concretizzazione di quella trattativa per Barella che l’Inter ha già impostato dalla passata estate e che ora attende di entrare nella fase operativa, a meno di stravolgimenti che vadano a coinvolgere nuovi profili di livello assoluto da discutere proprio nel prossimo faccia a faccia tra le parti. Attenzione al profilo di Atal per la destra, mentre si lavorerà anche sulla costruzione della nuova linea avanzata: con il caso Icardi da risolvere in un senso nell’altro, e con l’inseguimento alla doppietta Dzeko-Lukaku qualora con l’argentino si dovesse arrivare ad un divorzio in grado di soddisfare tutte le parti in causa. Insomma, tentativi di rinascita, sui quali l’Inter di Conte cercherà di costruire le basi per un futuro ambizioso e possibilmente vincente.