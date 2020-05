Inter, le prospettive di un attacco rivoluzionato

Il rilancio dalla stampa catalana su Lautaro Martinez racconta una verità che era già stata decifrata come incontrovertibile da qualche giorno. Nessuna possibilità diversa dal Barcellona, qualora il Toro dovesse decidere di abbandonare l’Inter. Da qui alla fumata bianca tra le parti, tuttavia la strada è ancora lunga. Se da un lato è vero che i nerazzurri non potranno pareggiare la proposta economica dei blaugrana dal punto di vista dell’ingaggio, dall’altro non sarà semplice accontentare le richieste di Marotta per il cartellino dell’argentino fatta salva la mancata possibilità di ottemperare al pagamento dei 111 milioni di euro previsti dalla clausola. Non sarà però questo l’unico tema da affrontare sul mercato nerazzurro in riferimento al reparto avanzato: l’Inter resta vigile rispetto alla situazione Mertens e si propone come unica alternativa plausibile qualora il belga dovesse decidere di non proseguire con il Napoli, mentre nell’ottica di una possibile sostituzione di Lautaro Martinez si aprono scenari innumerevoli. Il preferito porterebbe a Timo Werner, la suggestione farebbe riferimento a Cavani, mentre l’occasione potrebbe essere rappresentata da Aubameyang in rotta di collisione con l’Arsenal. Con l’addio pressoché scontato di Alexis Sanchez, insomma, un reparto che al di fuori di Lukaku potrebbe essere del tutto rivoluzionato.