Inter, le quote di Thohir a Jack Ma? E' l'uomo più ricco di Cina

Il noto imprenditore cinese Jack Ma è pronto a entrare nell'Inter. Come scrive il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, il proprietario di Alibaba è il primo indiziato per l'acquisizione delle quote (il 31%) ancora di proprietà Erick Thohir.

Si tratterebbe, si legge, di un'alleanza fortemente caldeggiata anche dalla famiglia Suning: con Jack Ma, che recentemente è diventato l’uomo più ricco della Cina, l'Inter acquisirebbe ancora più peso nel palcoscenico internazionale.