Inter, le ragioni del gap e le mosse per colmarlo

Fonte: Sportitalia

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

E così, come estremo paradosso della sfida tra i due allenatori che più degli altri rappresentano l’attuale eccellenza proposta dal panorama italiano, la chiave del Derby d’Italia è arrivata proprio dalla panchina. Ovviamente non nella maniera che sarebbe semplice ed immediato presupporre, ma piuttosto dalla qualità delle alternative sulle quali Sarri da una parte e Conte dall’altra hanno voluto o si sono trovati costretti ad attingere. Le riflessioni legate al gap tra Inter e Juventus si stagliano principalmente su questo concetto: se da un lato i bianconeri hanno vinto il confronto grazie al supporto della qualità delle proprie presunte riserve, dall’altro i milanesi hanno pagato dazio in relazione alla distanza tra i componenti dell’undici che Conte ha consolidato come quello titolare, e coloro che invece hanno provato a limitare i danni una volta entrati a far parte della contesa. La sensazione è che, nel concreto, se la Juventus può pescare su individualità di primo piano che non abbassano il livello rispetto alle scelte iniziali, arrivando a volte addirittura ad incrementarlo; l’Inter non possa fare mai a meno di Stefano Sensi, e che una volta che l’ex Sassuolo non illumina il dinamismo offerto dai suoi compagni, in casa nerazzurra si fatichi a tirare le fila in maniera coerente, organizzata e soprattutto efficace. Allo stesso modo, l’assenza forzata di Sanchez, qualunque fosse stata la scelta di Conte per la coppia titolare, ha privato in maniera irrimediabile di un giocatore in grado di poter essere decisivo ai massimi livelli sia dall’inizio che a partita in corso. Per non parlare della ricerca della migliore condizione di Lukaku, il cui valore resta indiscutibile, e dell’apprendimento dei meccanismi arretrati da parte di Skriniar e Godin. Questi sì, problemi sormontabili: sulla profondità della rosa per competere anche a questi livelli, serviranno crescita e supporto anche da parte della società. Magari già da gennaio…