Inter, le risposte di tre fuoriclasse: ora inizia il bello

L’Inter più bella della stagione stacca il pass per la semifinale di Europa League ed attende di conoscere la propria avversaria. La risposta che ha dato la squadra di Conte dopo la bufera successiva alle parole del tecnico leccese nel post Atalanta-Inter è stata quella di una squadra vera, stretta su sè stessa alla conquista dell’obiettivo stagionale rimasto e con la determinazione giusta per cercare di centrarlo. Uno step mentale evidente nell’attitudine dei singoli, più che mai abili nel mettere le proprie qualità al servizio della squadra. E così Lukaku in formato supereroe distrugge il Leverkusen ed incorona Barella come miglior uomo in campo, Godin non recrimina sulle tante panchine vissute in stagione ma sfoggia una signorilità che fa da carica per i più giovani che si giocano il ruolo da titolare con lui ed Eriksen entra in campo determinando con giocate di classe superiore. Corollario sublime di una prestazione che infonde fiducia, specie in considerazione dei ribaltoni della controparte juventina che a lungo termine promettono di regalare proprio all’Inter la ghiotta opportunità di diventare a tutti gli effetti la squadra da battere nel prossimo futuro. Per costruirsi questa consapevolezza c’è però un trofeo da conquistare, e la certezza di essere sulla strada giusta.