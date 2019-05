La Gazzetta dello Sport fa il punto sul momento dell'Inter e si proietta già al prossimo mercato, dove verosimilmente i nerazzurri dovranno rinforzare soprattutto la batteria delle seconde linee. Il ragionamento inizia da Keita Balde e Antonio Candreva, interpreti offensivi che anche contro l'Udinese, una volta chiamati in causa, non sono riusciti a dare qualcosa in più alla squadra nonostante l'evidente difficoltà fisica degli avversari. Oltre a loro non ha convinto neanche Cedric Soares, dal giorno del suo arrivo dal Southampton. Borja Valero si è dimostrato pedina utile soprattutto a gara in corso, mentre Roberto Gagliardini e Joao Mario non sono mai sembrati prime scelte per il tecnico. Chiusura con Dalbert, esterno che non ha mai convinto realmente e che in estate sarà probabilmente ceduto.