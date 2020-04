Inter, le sirene catalane e le contropartite scomparse: Lautaro lancia segnali

vedi letture

Sempre e comunque Lautaro Martinez. I quotidiani catalani stanno perseguendo ormai da un mese, a cadenza giornaliera, la notizia dell’interesse acclarato del Barcellona nei confronti dell’attaccante argentino dell’Inter, aggiungendo e sottraendo ad ogni alito di vento possibile contropartite o nomi da inserire in una maxi operazione che vada a riscaldare l’asse Milano-Catalunya. L’ultima prospettiva presa in considerazione è quella legata a Griezmann, arrivato al Camp Nou a furor di popolo meno di un anno fa è avvicinato all’Inter nell’ipotesi di uno scambio che vada a coinvolgere i due attaccanti. Prospettiva che in realtà, vista la dipartita evidenziata dalla carta di identità dell’uno e dell’altro, non sembra particolarmente conveniente per chi ha scommesso in tempi non sospetti sul valore dell’ex Racing di Avelaneda, lo ha aspettato nella sua fase di apprendistato ed aveva appena iniziato a godersene i frutti con i primi spiragli del fuoriclasse che promette di diventare. D’altra parte, anche sul fronte catalano il Mundo Deportivo spegne l’ipotesi di una trattativa tra le due società su questo piano di intesa, rimettendo dunque i tasselli al loro posto originario. Ovvero quello di un interesse concreto, ma che non è mai stato tramutato in nulla di più. E che in casa Inter si preme per trasformare nello stimolo per un rinnovo contrattuale che vada a blindare il Toro a Milano per molti anni ancora.