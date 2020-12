Inter, le ultime: Conte in emergenza, Eriksen verso una maglia dal 1' ma occhio a Barella

Gara decisiva. Questa sera l'Inter si giocherà a Milano la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. La squadra di Antonio Conte sarà obbligata a vincere e al contempo dovrà sperare che Real Madrid-Borussia Mönchengladbach non finisca in parità.

Emergenza a centrocampo per Conte, che ieri in conferenza stampa ha confermato l'assenza di Arturo Vidal ma non ha sciolto le riserve su chi giocherà. Assente nella rifinitura, Barella non dovrebbe essere della partita anche se Conte ci proverà a recuperarlo fino alla fine anche perché il giocatore questa mattina ha fatto sapere di stare meglio.

Al momento, ci sono comunque solo Brozovic, Gagliardini, Eriksen e Sensi, anche se quest'ultimo non è ancora al meglio. Il danese è in pole per una maglia dal primo minuto. Sugli esterni, Hakimi e Young in vantaggio per una maglia da titolare, in attacco Lautaro Martinez agirà alle spalle di Romelu Lukaku. Questa la probabile.

Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Brozovic, Eriksen, Young; Lautaro Martinez, Lukaku.