Inter, le voci delle Women per l’invito più importante: state a casa

Dalla difesa (Beatrice Merlo) all’attacco (Regina Baresi e Gloria Marinelli), passando per la mediana internazionale (Yoreli Rincón), le ragazze nerazzurre urlano alla responsabilità, alla pazienza e alla necessità di restare a casa. Non solo gli uomini di Antonio Conte, ma pure le donne di Attilio Sorbi. Tutte unite, ogni giorno, attraverso i profili social personali e, ovviamente, quelli dell’Inter, nel segno del claim/hashtag #TogetherAsATeam. D’altra parte, come evidenziato in altre sedi, il messaggio attraverso campioni e idoli della propria squadra, in questo momento, beneficia di una risonanza esponenziale rispetto alla norma. Inter Women rappresenta perciò un ulteriore megafono sociale che, in queste settimane, hanno pure lo scopo di rafforzare l’invito più importante e decisivo perché si possa presto debellare il nemico più complicato da abbattere. Per recuperare terreno verso le parti alte della classifica in questa prima stagione in Serie A c’è tempo. Nel frattempo spazio alle voci delle nerazzurre che, mai come adesso, hanno l’occasione per segnare la rete decisiva. Per loro, per noi, per tutti. State a casa.