Inter, le voci su Icardi al Real una spinta per il rinnovo

© foto di Insidefoto/Image Sport

Sulle pagine del QS si parla del futuro di Mauro Icardi. Nella giornata di ieri dalla Spagna è rimbalzata la voce di una possibile offerta del Real Madrid per il capitano nerazzurro per la cifra monstre di 200 milioni. Difficile, molto, che i nerazzurri possano privarsi del proprio centravanti e simbolo ad annata in corso, pur davanti a una montagna di soldi. In compenso le voci crescenti potrebbero indurre le parti a trovare finalmente l’accordo per il prolungamento del contratto, su cui si sta lavorando da mesi.