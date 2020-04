Inter, legame stretto con l’Argentina: tra sogni e realtà

In mancanza di campo, è il calciomercato a cercare di tenere banco con notizie incontrollate che spesso e volentieri vedono l’Inter come protagonista. Il club nerazzurro, infatti, dopo settimane trascorse al centro delle cronache per il presunto (sin qui) assalto del Barcellona nei confronti di Lautaro Martinez, torna ad animare i sogni dei propri tifosi anche in entrata, con soluzioni che potrebbero rinverdire il sempre solido connubio con l’Argentina che ha caratterizzato la storia recente del club milanese. Oltre alla questione Lautaro di cui sopra, ed alla suggestione legata a Leo Messi per la quale non vale la pena spingersi oltre all’archiviazione nel reparto “sogni”, ci sono altri due giocatori sui quali il club interista avrebbe posato gli occhi in entrata. Il primo è il centrale difensivo del River Plate Martinez Quarta, per il quale i contatti sono stati intrapresi nonostante una concorrenza molto folta, ed il secondo è quello del talento del Velez Thiago Almada che proprio dal Sudamerica viene accostato ai colori nerazzurri. Nulla di particolarmente concreto nei riscontri italiani legati a questa pista, anche se le qualità del classe 2001 è fuori discussione. Insomma siamo alla fase dei sondaggi, suscettibili di ulteriori approfondimenti. Del resto il legame Inter-Argentina è solido e datato, e presto potrebbe arricchirsi di nuovi importanti capitoli.