Inter, Leonardo segue Barella con attenzione ma il club sta già pianificando il rinnovo

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il PSG è molto interessato a Nicolò Barella, con Leonardo che su di lui ha relazioni lusinghiere. Anche in Germania l'attenzione è alta e nei prossimi mesi qualcuno potrebbe farsi sotto per provare a strapparlo ai nerazzurri. L'Inter però non ha nessuna intenzione di lasciarlo partire e infatti il club, in accordo con l'allenatore, ha tutta l'intenzione di arrivare in primavera con la volontà di rinnovare il contratto del calciatore. Solo dopo la fine del campionato però, perché il rischio di perdere la fame una volta firmato vale per tutti. Anche per "Barellino".