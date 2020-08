Inter-Leverkusen, formazioni ufficiali: Conte non cambia. E Eriksen parte ancora dalla panchina

Alle ore 21 l'Inter scenderà in campo a Dusseldorf contro il Bayer Leverkusen per i quarti di Europa League. In palio c'è la semifinale della seconda competizione europea ed i nerazzurri di Conte arrivano al match dopo la convincente vittoria agli ottavi contro il Getafe.

In casa Inter l'unico dubbio riguardava l'esterno di destra del 3-5-2 e come da previsioni D'Ambrosio ha vinto il ballottaggio a tre con Moses e Candreva. Davanti ancora Lautaro Martinez in coppia con Romelu Lukaku, ennesima panchina dal primo minuto per Christian Eriksen.

Queste le formazioni ufficiali del match:

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro

BAYER LEVERKUSEN (4-3-3): Hradecky; L. Bender, S. Bender, Tapsoba, Sinkgraven; Palacios, Baumgartlinger, Demirbay; Havertz, Volland, Diaby